Первая золотая медаль Беларуси на чемпионате мира среди юниоров по легкой атлетике у М. Волкова

Победные спортивные новости. Первая золотая медаль Беларуси на чемпионате мира среди юниоров по легкой атлетике.



В прыжках с шестом победу одержал Матвей Волков, который показал результат 5 метров 45 сантиметров.

17-летний Матвей - восходящая звезда мировой королевы спорта. Это его первый большой турнир под флагом нашей страны. Вместе со своим отцом Константином Волковым, известным в прошлом спортсменом, они приняли решение строить карьеру именно в Беларуси, так как видят здесь больше перспектив, чем у себя на родине, в России.



И только что стало известно, что в метании диска Алина Никитенко завоевала бронзовую медаль. Результат 51 метр 47 сантиметров. Напомним, кроме золота Волкова и бронзы Никитенко, в активе белорусов в Найроби еще и серебро Евгения Бриги в толкании ядра.





