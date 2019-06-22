Первое золото в копилку Беларуси на II Европейских играх принесли спортивные акробатки

Первую медаль высшего достоинства в копилку Беларуси сегодня завоевали наши красавицы, акробатки Вероника Набокина, Юлия Ивончик, Карина Сандович. С золотой наградой девушек поздравил Президент. "Благодарю за сильные и незабываемые эмоции, подаренные этой красивой и уверенной победой. Первые успехи наших спортсменов, и особенно ваше золото, - прекрасный подарок для всех белорусов и яркое начало Европейских игр", - говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал спортсменкам и всему тренерскому штабу крепкого здоровья и новых достижений.

Помимо золота в балансовых упражнениях наше женское трио выиграло и бронзу в динамических. Но и на этом белорусские акробаты не остановились. Еще две медали в копилку нашей сборной принесли Артур Беляков и Ольга Мельник. Белорусский дуэт стал чемпионом в балансовых упражнениях и бронзовым призером в динамических. С прекрасным выступлением спортсменов также поздравил Глава государства.



На протяжении всего соревновательного дня в выездной студии Агентства теленовостей на "Минск-Арене" работала Кристина Камыш (прямое включение). На нашу акробатику нужно было возлагать медальные надежды. На I Европейских играх в Баку белоруски чуть-чуть в другом составе, чем сегодня, трижды взяли бронзу. Тогда женская группа совсем немного уступила соперницам из Бельгии. Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович готовились взять реванш. И он есть. За балансовое упражнение трио получило от судей 29,520 балла. Это золото! Причем первое для всей национальной команды. Давайте посмотрим, как это было. Кстати, бельгийки в балансе стали вторыми. А третьи - команда Португалии. Не подвели Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович и в динамике - третья ступенька пьедестала. Два комплекта медалей разыграли и смешанные пары. Гомельчанин Артур Беляков и брестчанка Ольга Мельник стали третьими в динамическом упражнении. А в балансовом - первыми.