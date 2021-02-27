Первоочередная задача - сформировать боеспособный спортивный "десант" в Токио

Проблемы развития белорусского спорта и предстоящая Олимпиада. Большой разговор на эти темы состоялся накануне в НОКе, где прошло Олимпийское собрание.Но речь шла не только о подготовке к играм в Токио, которые должны после переноса из-за пандемии стартовать летом. Открывая встречу, Президент начал с общеполитической повестки, с того, какой непростой период в целом складывается для страны.





Президент: На раскачивание белорусского общества известные "спонсоры" не жалеют денег

Что касается подготовки к Токио - она в разгаре. Предполагается, что к завершению олимпийского отборочного периода у белорусов будет 110-120 лицензий. Сделано все для подготовки атлетов. В отсутствие официальных стартов продлена выплата именных президентских стипендий спортсменам и их тренерам. Несмотря на повсеместный локдаун, у наших атлетов (в отличие от многих других) была возможность безопасно тренироваться на хорошей базе и не терять кондиции. Основные олимпийские надежды связывают с греблей на байдарках и каноэ, борьбой, тяжелой атлетикой, художественной гимнастикой, прыжками на батуте, современным пятиборьем и теннисом.