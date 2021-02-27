3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Первоочередная задача - сформировать боеспособный спортивный "десант" в Токио
Проблемы развития белорусского спорта и предстоящая Олимпиада. Большой разговор на эти темы состоялся накануне в НОКе, где прошло Олимпийское собрание.Но речь шла не только о подготовке к играм в Токио, которые должны после переноса из-за пандемии стартовать летом. Открывая встречу, Президент начал с общеполитической повестки, с того, какой непростой период в целом складывается для страны.
Президент: На раскачивание белорусского общества известные "спонсоры" не жалеют денег
Что касается подготовки к Токио - она в разгаре. Предполагается, что к завершению олимпийского отборочного периода у белорусов будет 110-120 лицензий. Сделано все для подготовки атлетов. В отсутствие официальных стартов продлена выплата именных президентских стипендий спортсменам и их тренерам. Несмотря на повсеместный локдаун, у наших атлетов (в отличие от многих других) была возможность безопасно тренироваться на хорошей базе и не терять кондиции. Основные олимпийские надежды связывают с греблей на байдарках и каноэ, борьбой, тяжелой атлетикой, художественной гимнастикой, прыжками на батуте, современным пятиборьем и теннисом.
На встрече были решены и кадровые вопросы. Виктор Лукашенко, который до настоящего времени работал в должности первого вице-президента Национального олимпийского комитета, избран Олимпийским собранием на пост президента НОК.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов