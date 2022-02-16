Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов смотрите на "Беларусь 5" и "Беларусь 5 интернет"

Четыре команды сегодня возьмут старт в плей-офф футбольной Лиги чемпионов. Матч с приставкой супер- готовится принять итальянский "Джузеппе Меацца". В соперниках у местного клуба "Интер" грозный "Ливерпуль". Именно британцев специалисты называют фаворитами. На групповом этапе они демонстрировали стопроцентный результат, выиграли все 6 матчей.



Но что на это ответят апеннинцы? Узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", начало в 22:50. А сразу после противостояние "Зальцбурга", дебютанта нокаут-раунда, с "Баварией". В режиме реального времени за этой встречей можно следить на "Беларусь 5 интернет".