Первые полуфиналисты чемпионата мира по футболу определятся сегодня
В 16:50 на "Беларусь 5" - трансляция встречи Уругвай - Франция. Обе команды не проиграли на текущем мундиале ни одного матча. Причем уругвайцы пропустили всего один гол в свои ворота, а сборная Дидье Дешама отправила домой аргентинцев. Местный предсказатель - тапир по имени Клеопатра - остановила свой выбор на команде Уругвая.
Второй полуфиналист определится во встрече между фаворитами турнира бразильцами и самой результативной командой мундиаля - Бельгией. Прямая трансляция этого матча начнется на "Беларусь 5" в 20:50.