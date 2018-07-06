Первые полуфиналисты чемпионата мира по футболу определятся сегодня

В 16:50 на "Беларусь 5" - трансляция встречи Уругвай - Франция. Обе команды не проиграли на текущем мундиале ни одного матча. Причем уругвайцы пропустили всего один гол в свои ворота, а сборная Дидье Дешама отправила домой аргентинцев. Местный предсказатель - тапир по имени Клеопатра - остановила свой выбор на команде Уругвая.