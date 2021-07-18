Первые случаи заболевания коронавирусом на Олимпийских играх в деревне атлетов среди спортсменов

Два участника Игр из одной страны сдали положительные тесты на новый тип COVID.

Кроме того, заразился и спортсмен, проживающий вне деревни. На данный момент известно, что все трое участвуют в одной и той же дисциплине. Напомним, вчера в деревне был зафиксирован первый случай заражения.