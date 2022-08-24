Кто представит Беларусь и с какими именами связаны ожидания на Кубке Содружества в Сочи

Один из самых популярных видов спорта у белорусов с 25 августа возвращается в новостные ленты и станет приятным поводом обсудить выступление нашей национальной команды на соревнованиях высокого уровня. Беларусь и Россия совместными усилиями официально открывают новый форум, статус участников в котором высок -порядка десяти медалистов Олимпиады примут участие в Кубке Содружества.

О том, каким былпервый тренировочный деньв канун официальных стартов, и кто будет представлять страну, расскажет Андрей Козлов.

На тренерской бирже жизнь сегодня в прямом смысле закипала. О жаркой температуре чуть позже, сейчас речь о погружении в рабочий процесс.

Роман Синиченко,старший тренер наших мужчин, расставлял фишки спустя мгновения после выстрелов наших ребята по мишеням. А национальная сборная Республики Беларусь работала на своих первых тренировках, привыкая к высоте и климату.

Василий Большаков, старший тренер юниорской сборной Беларуси по биатлону: Все можно, если профессионально относиться к себе. Надо научиться восстанавливаться, правильно дышать, отдыхать.

Но и журналистам предстояло совершить марш-бросок с высоты 500 метров до почти полутора километров.

Олег Рыженков, который руководит рабочим процессом у девушек, переживал за здоровье каждой. Но те были и сами очень внимательны к себе.





Первое, что я почувствовала, что здесь очень жарко. Даже когда спокойно тренируешься, пульс высокий. Я думаю, что завтра не возникнет никаких проблем на соревновательной скорости. В целом мне все нравится: комплекс шикарный, очень масштабно. Динара Алимбекова, олимпийская чемпионка - 2018 по биатлону

Кубок Содружества по биатлону: ожидания от стартов

Динара Алимбекова -лидер команды безусловный. Рядом с ней работает трио талантливых и неординарных девушек. Ихимена пока новые для широкой зрительской аудитории. Спортсменки впервые будут выступать с большим грузом ответственности, поэтому ждут поддержки болельщиков.

Планка обыграть саму себя. Поближе к Динаре подвигаться, догонять ее. Алина Пильчук, многократная победительница национальных чемпионатов по биатлону

Наши парни сразу старались спрятаться в тень после двух часов работы под открытым небом. Понятно, что ожидания белорусских болельщиков будут связаны с именами Смольского и Лазовского с Воробьем. Но юноши Данилов и Кошин наверняка посражаются с российскими топами.



Приехали пять парней из Беларуси, и каждый будет отстаивать честь своей страны. Александр Кошин, член сборной Беларуси по биатлону

Сегодня первая тренировка. Ощущаю, что усталость приходит быстрее и частота пульса выше обычного. Это доставляет дискомфорт. Надо брать больше отдыха и больше паузу, чтобы стрелять. Антон Смольский, капитан сборной Беларуси по биатлону, серебряный призер Олимпийских игр - 2022

Сочи вновь становятся знаковымместом для белорусского биатлона. Более 8 лет назад Дарья Домрачева именно здесь стала культовой фигурой нашего спорта. А уже завтра, 25 августа, пройдут первые гонки первого в истории биатлонного Кубка Содружества. Верим в белорусских биатлонистов!