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Кто представит Беларусь и с какими именами связаны ожидания на Кубке Содружества в Сочи
Один из самых популярных видов спорта у белорусов с 25 августа возвращается в новостные ленты и станет приятным поводом обсудить выступление нашей национальной команды на соревнованиях высокого уровня. Беларусь и Россия совместными усилиями официально открывают новый форум, статус участников в котором высок -порядка десяти медалистов Олимпиады примут участие в Кубке Содружества.
О том, каким былпервый тренировочный деньв канун официальных стартов, и кто будет представлять страну, расскажет Андрей Козлов.
На тренерской бирже жизнь сегодня в прямом смысле закипала. О жаркой температуре чуть позже, сейчас речь о погружении в рабочий процесс.
Роман Синиченко,старший тренер наших мужчин, расставлял фишки спустя мгновения после выстрелов наших ребята по мишеням. А национальная сборная Республики Беларусь работала на своих первых тренировках, привыкая к высоте и климату.
Василий Большаков, старший тренер юниорской сборной Беларуси по биатлону: Все можно, если профессионально относиться к себе. Надо научиться восстанавливаться, правильно дышать, отдыхать.
Но и журналистам предстояло совершить марш-бросок с высоты 500 метров до почти полутора километров.
Олег Рыженков, который руководит рабочим процессом у девушек, переживал за здоровье каждой. Но те были и сами очень внимательны к себе.
Первое, что я почувствовала, что здесь очень жарко. Даже когда спокойно тренируешься, пульс высокий. Я думаю, что завтра не возникнет никаких проблем на соревновательной скорости. В целом мне все нравится: комплекс шикарный, очень масштабно.
Кубок Содружества по биатлону: ожидания от стартов
Динара Алимбекова -лидер команды безусловный. Рядом с ней работает трио талантливых и неординарных девушек. Ихимена пока новые для широкой зрительской аудитории. Спортсменки впервые будут выступать с большим грузом ответственности, поэтому ждут поддержки болельщиков.
Планка обыграть саму себя. Поближе к Динаре подвигаться, догонять ее.
Наши парни сразу старались спрятаться в тень после двух часов работы под открытым небом. Понятно, что ожидания белорусских болельщиков будут связаны с именами Смольского и Лазовского с Воробьем. Но юноши Данилов и Кошин наверняка посражаются с российскими топами.
Приехали пять парней из Беларуси, и каждый будет отстаивать честь своей страны.
Сегодня первая тренировка. Ощущаю, что усталость приходит быстрее и частота пульса выше обычного. Это доставляет дискомфорт. Надо брать больше отдыха и больше паузу, чтобы стрелять.
Сочи вновь становятся знаковымместом для белорусского биатлона. Более 8 лет назад Дарья Домрачева именно здесь стала культовой фигурой нашего спорта. А уже завтра, 25 августа, пройдут первые гонки первого в истории биатлонного Кубка Содружества. Верим в белорусских биатлонистов!
Не знаю, насколько это правда, но пишут, чтов Сочи 44 градуса по Цельсию. Здесь действительно непросто. Но думаю, что завтра наши биатлонисты выйдут на дистанцию спринтерских гоноки будут сражаться за максимально высокий результат. Пожелаем им удачи!
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