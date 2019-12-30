ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Первые участники Рождественского турнира прилетели в Минск

На улов, только уже спортивный, рассчитывают китайские участники XVI Рождественского международного турнира любителей хоккея на Приз Президента Беларуси. Они приехали в Минск первыми, чтобы успеть побыть не только участниками турнира, но и туристами. Дружина из Поднебесной попала в одну группу с Объединенными Арабскими Эмиратами и сборной Балкан.

Матчи XVI Рождественского турнира пройдут с 3 по 7 января на двух площадках "Чижовка-Арены". Приз разыграют 12 команд.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все