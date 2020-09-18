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Первые Всебелорусские туристские игры
Минская область принимает 1 Всебелорусские туристские игры. Торжественное открытие прошло сегодня в Березинском районе. Участники - из всей страны, всего 18 команд. В четырехдневной программе - соревнования по водному, велосипедному, пешеходному туризму. Организован также марафон на 100 км. Жюри оценивает скорость и правильность выполнения всех заданий.
Итоги четырехдневного спортивно-туристического марафона подведут в воскресенье. Победители, кроме медалей и кубка, получат денежные премии.
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