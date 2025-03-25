Первым в истории двукратным победителем Кубка Содружества сегодня стал Антон Смольский. Лидеру национальной сборной Республики Беларусь хватило набранных по итогам спринта баллов, чтобы стать недосягаемым для конкурентов.

Золото в свой актив на глазах болельщиков и своей мамы завоевала Динара Смольская. Именно так ярко для нас стартовал финальный этап Кубка Содружества в Мурманске. В городе-герое, который расположен за полярным кругом.

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Мурманск и Минск похожи тем, что оба города в тяжелейшие годы 80-летней давности стали символами мужества и патриотизма. В феврале сборная России по биатлону побывала в Хатыни, и после этого решила продолжить традицию. На этот раз в Мурманске у величественного монумента в память героев, известного в народе как "Алеша". Сборная Беларуси также не могла пропустить такое событие.

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Не только монумент одна из визитных карточек Мурманска, но и атомный ледокол "Ленин", последнее плавание которого состоялось 36 лет тому назад.

Прежде всего, когда попадаешь на легендарный ледокол, то чувствуешь, с каким вкусом и вниманием создавали такие важные для страны истории. Атомный ледокол "Ленин" - первое в мире судно с ядерной энергетической установкой. Внутри корабля - отдельный город с каютами для проживания, медицинским кабинетам и местами для досуга. Тут даже создавали вокально-инструментальные ансамбли и старались жить настоящей человеческой жизнью. То было время больших открытий и удивительных людей! Сегодня время больших спортсменов.

Лагерь белорусской сборной виден издалека благодаря государственным флагам, которые часто бывали в руках во время финиша и во время яркой подиумной церемонии.

Одна из таких состоялась уже сегодня, 4 апреля. И на стадионе Мурманске в честь победы Динары Смольской прозвучал гимн нашей родной Республики Беларусь.

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Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону - 2018:

"Меня поддерживала мама на трибунах и тысячи болельщиков у телеэкранов. Это очень приятно, и я знаю, какой труд за этим стоит у всех нас, у всей нашей команды".

Ирина, мама Динары Смольской:

"Приехали специально поддержать свою команду белорусскую и, естественно, свою дочь".

Главное событие дня - победа в общем зачете Кубка Содружества белоруса Антона Смольского. Он и в этом плане стал уникальным спортсменом, стал первым в истории, кто подтвердил этот трофей.

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Антон Смольский, победитель общего зачета Кубка Содружества - 2024/2025:

"Очень рад, что дальше это все продвигается, что не останавливается. Прогресс, который у нас есть, и очень важно, что не только спортсмены мотивированы, но и люди, которые находятся в нашей команде, каждый горит работой, каждый горит вот этим делом".