Первый балл в нынешнем розыгрыше набирает ЦСКА Виктора Гончаренко

Первый балл в нынешнем розыгрыше набирает ЦСКА белорусского тренера Виктора Гончаренко. На выезде "армейцы" разошлись без голов с венгерским "Ференцварошем". Шансы на плей-офф у россиян остаются лишь теоретические. До 2-го клуба квартета Н это "Лудогорец" - 5 баллов. Вчера болгары были разгромлены в Испании "Эспаньолом" - 6:0. Гости, к слову, не нанесли даже ни одного удара в сторону ворот хозяев.