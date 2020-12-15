Первый бой остается за "Слуцком"

"Сахарный" клуб в первом переходном матче был сильнее"Крумкачоў"- 2:0. Открыл счет вконцовке первого тайма Игорь Бобко. Абдул Гафар точным ударом с пенальти удвоилперевес гостей. Таким образом "Слуцк" стал на шаг ближе к сохранениюпрописки в Высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу. Но "вороны" ещепопытаются оспорить это в субботу в ответной игре. Напомним,"Крумкачы" финишировали на третьем месте в первой лиге.