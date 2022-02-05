Первый день Олимпиады в Пекине: что окружало соревновательный день и каких результатов достигли белорусы

Внимание болельщиков всего мира сейчас приковано к Олимпиаде. Соревнования в Китае захватили с самых первых минут, ведь форума подобного масштаба (несмотря на ковидный контекст) не было ровно четыре года. Все внимание белорусских болельщиков сегодня к конькобежцам и биатлонистам. Там выступали наши! Это было действительно потрясающее зрелище по накалу страстей.

Пока мы без пьедестала, но сегодняшние заявки уже о многом говорят. Верим и болеем за наших спортсменов.

Что окружало соревновательный день и каких результатов достигли белорусы - материал Ольги Макей прямо с места событий.

Олимпийский биатлон: сложные погодные условия

Горный кластер Чзандзякоу, где расположен биатлонный комплекс, это вам не Пекин, скажет любой журналист или спортсмен, побывавший там. Минусовая температура плюс сильнейший ветер буквально обжигают все открытые части тела. Находиться на улице долго невозможно. Вот и наш биатлонный комментатор Анна Любенкова лишь на пару минут покинула теплую комментаторскую кабинку.

На лицах спортсменов - разноцветные тейпы. Эти клейкие ленты спасают от колючего мороза. Такими закутанными биатлонистов на этапах Кубка мира мы не видели. Но тренер еще до старта заверил: все нормально.

Трасса рабочая, ребята познакомились с ней. Ветровую обстановку почувствовали. Поэтому все будут в равных условиях. Роман Синиченко, тренер мужской сборной Беларуси по биатлону

О погоде уже после смешанной эстафеты говорить будут много: она не раз вмешается в гонку. Но здесь и правда все в равных условиях. Видно, как на трассе поднимается снежная пыль.

Белорусская четверка

Первый этап у белорусок за Динарой Алимбековой. Олимпийская чемпионка Пхенчхана сразу проявляет лидерские качества. На огневых рубежах использует по доппатрону, но сохраняет высокую позицию.

Анну Сола она отправит на дистанцию на третьем месте.

Это будет захватывающая гонка, лидеры в которой меняются буквально после каждого рубежа. Анна Сола, вторая из белорусок, лежку отрабатывает из восьми патронов.

После стойки белоруска уезжает на два штрафных круга. Никите Лобастову она передаст эстафету уже на шестой позиции.

Лобастов - единственный из команды отрабатывает рубеж чисто. На втором - использует два доппатрона. Смольскому он передаст шестую позицию, улучшив время на 6 секунд.

Гонка с яркой развязкой

Развязка гонки сделает ее особенно захватывающей. Лидеры меняются, как горный ветер. Смольский отрабатывает стрельбу, использовав по два дополнительных патрона на каждом рубеже, а россиянин Латыпов обидно упускает лидерство буквально на последних метрах дистанции, уступая Йоханнесу Бё и Кантену Фийону Майе.

В Пекине разыграли первые комплекты наград

Сегодня в олимпийском Пекине разыграли 6 комплектов наград. Причем, в видах спорта, где в первую очередь важна скорость. Это можно сравнить с работой репортеров на Олимпиаде: не успел - новость первым выдал кто-то другой.

Впрочем, как и в биатлоне, в конькобежном спорте скорость зависит и от тех, кто за кадром. Нан Ванг отвечает за подготовку инвентаря на конькобежном овале Пекина. Здесь точат лезвия, тестируют, корректируют - все для максимальных скоростей.

Мне нравится моя работа. С помощью инженерных методов мы можем очень хорошо подготовить коньки, чтобы спортсмены могли улучшать результаты. Я очень горжусь тем, что являюсь частью этой Олимпиады! Нан Ванг - техник по спортивному оборудованию

"Ледяная лента" с олимпийской историей

Национальный конькобежный стадион (его еще называют "Ледяная лента") - это единственный новый объект, построенный в олимпийском парке Пекина к зимним играм. Кстати, после его собираются использовать как площадку для массового катания на коньках. Но у этой территории уже есть интересная олимпийская история.

Вспоминая летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине, на этом месте, где сейчас конькобежный овал, проводились соревнования по стрельбе из лука и хоккею на траве. Так что от летних до зимних Игр мы пронесли олимпийский дух под девизом "Быстрее, выше, сильнее". Сяонань У, менеджер стадиона "Национальный конькобежный овал"

Олимпийского духа не занимать конькобежке Клаудии Пехштайн. 22 февраля ей исполнится 50 лет! Для немки это восьмые Игры в карьере. Пятикратная олимпийская чемпионка - самая возрастная участница зимних Олимпийских игр.

Белоруске Марине Зуевой 29 лет. Для нее это вторая Олимпиада. Сегодня на 3 000 метров улучшить персональный рекорд и позиции Игр в Пхенчхане не удалось - 16-е место.

Но впереди у конькобежки еще три забега. Ближайший - в понедельник, на полтора километра, не забудьте включить телевизор.