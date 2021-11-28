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Первый этап Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде 28 ноября завершится двумя гонками
Первый этап Кубка мира по биатлону, стартовавший накануне в шведском Эстерсунде, уже сегодня завершится двумя гонками. В программе женский и мужской спринт. Первыми на лыжне появятся представительницы прекрасного пола. Вчера лидер нашей команды Динара Алимбекова финишировала в шаге от пьедестала, четвертое место позволило ей оказаться в цветочной церемонии. Но амбиции олимпийской чемпионки на этот сезон гораздо выше. Следим за спринтерской гонкой на телеканале "Беларусь 2", начало в 12:50. Затем, в 15:35, переключаемся на пятую кнопку, где переживаем за представителей нашей мужской команды.
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