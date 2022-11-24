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Первый этап Кубка России по биатлону стартует в Ханты-Мансийске - белорусские биатлонисты уже провели две тренировки
24 ноября в Ханты-Мансийске стартует первый этап Кубка России по биатлону с участием сильнейших спортсменов Беларуси и лидеров российской сборной. Зимний сезон откроют спринтерские гонки. Первыми на дистанцию уйдут мужчины. Начало с 9 утра.
В 11 часов старт женского спринта. Белорусская команда провела уже две тренировки: на одной атлеты работали на лыжах без стрельбы, на второй был кросс. Призер Олимпийских игр Антон Смольский поделился планами на соревновательный год.
В субботу, 26 ноября, на трассе в Ханты-Мансийскепасьюты. Завершится программа этапа двумя эстафетами в воскресенье. Все гонки в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".
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