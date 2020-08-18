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Первый финалист Лиги чемпионов определится сегодня

ПСЖ или “Лейпциг”? Кому играть в финале самого престижного клубного турнира Европы. Ответ на этот вопрос станет известен уже сегодня. Стартовый свисток полуфинального поединка прозвучит в 10 вечера. Прямую трансляцию матча будет вести "Беларусь 5". Букмекеры к фаворитам относят французов.


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