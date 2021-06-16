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Первый финальный матч чемпионата Беларуси по мини-футболу покажет "Беларусь 5"

Менее чем через 1,5 часа состоится первый финальный матч чемпионата Беларуси по мини-футболу. Золотой призер розыгрыша 2019/2020 - Оршанский "Витэн" принимает Гомельский ВРЗ. Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5". Начало в 13:20.

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