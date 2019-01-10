Первый гол Александра Зинченко в составе "Манчестер Сити" и девять мячей в ворота девятой команды третьей Английской лиги. "Горожане" в первом полуфинале Кубка Английской лиги решают все вопросы. У Габриэля Жэежуса - покер. Еще по голу в актив записали Де Брейне, Фоден, Уокер, Марез и Зинченко. Ответная встреча - 24 января.