Первый матч раунда Кубка Федерации по теннису. За Беларусь выступает Александра Саснович

Спортивный день продолжится теннисом. В эти минуты начинается матч первого раунда Мировой группы Кубка Федерации Германия - Беларусь. Первыми на корт стадиона в Брауншвейге выйдут Татьяна Мария и Александра Саснович. Андреа Петкович против Арины Соболенко - это афиша второго поединка одиночного разряда. Год назад наши теннисистки встречались с немками на этой же стадии турнира в Минске и тогда уступили. Будет ли реванш, узнаем из прямой трансляции. Эфир на телеканале "Беларусь 5".