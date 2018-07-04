ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Первый поединок в новом сезоне КХЛ минское "Динамо" проведет 10 сентября

Первый домашний поединок в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги минское "Динамо" проведет 10 сентября. В соперниках "зубров" финский "Йокерит". Подготовку к сезону наши хоккеисты начнут в июле, а 2 августа сыграют товарищеский матч против «Сибири». Регулярный чемпионат КХЛ начнется 1 сентября - стартовые матчи "зубры" проведут в гостях. 

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все