Первый поединок в новом сезоне КХЛ минское "Динамо" проведет 10 сентября

Первый домашний поединок в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги минское "Динамо" проведет 10 сентября. В соперниках "зубров" финский "Йокерит". Подготовку к сезону наши хоккеисты начнут в июле, а 2 августа сыграют товарищеский матч против «Сибири». Регулярный чемпионат КХЛ начнется 1 сентября - стартовые матчи "зубры" проведут в гостях.