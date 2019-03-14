Первый полуфиналист Кубка Беларуси по футболу определится уже сегодня

"Ислочь" примет БАТЭ в ответном матче четвертьфинала. Первая игра в Борисове завершилась ничьей - 1:1. БАТЭ нужно забивать на выезде как минимум один мяч. Удастся ли лучшей команде страны пройти "Ислочь" - узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5" в 16:25.