Первый тур чемпионата Беларуси по футболу продолжится 19 марта четырьмя матчами

Первый тур чемпионата Беларуси по футболу сегодня продолжится четырьмя матчами. Новый розыгрыш стартовал накануне столичным дерби между "Минском" и "Динамо". Бело-голубые праздновали в этой встрече победу. Действующий чемпион сейчас находится в Бресте. "Шахтер" готовится к выездному матчу с местным "Динамо".



В 18 часов прозвучит стартовый свисток, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5". Также сегодня "Энергетик-БГУ" примет "Витебск", "Неман" - "Торпедо-БелАЗ", а "Ислочь" сыграет со "Слуцком".