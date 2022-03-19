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Первый тур чемпионата Беларуси по футболу продолжится 19 марта четырьмя матчами

Первый тур чемпионата Беларуси по футболу сегодня продолжится четырьмя матчами. Новый розыгрыш стартовал накануне столичным дерби между "Минском" и "Динамо". Бело-голубые праздновали в этой встрече победу. Действующий чемпион сейчас находится в Бресте. "Шахтер" готовится к выездному матчу с местным "Динамо".

В 18 часов прозвучит стартовый свисток, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5". Также сегодня "Энергетик-БГУ" примет "Витебск", "Неман" - "Торпедо-БелАЗ", а "Ислочь" сыграет со "Слуцком".

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