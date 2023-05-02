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Первый в Беларуси физкультурно-оздоровительный класс провел итоговые соревнования

К олимпийским вершинам с первого класса. Еще в начале учебного года на базе столичной средней школы №56 имени Василия Игнатенко был создан первый в республике физкультурно-оздоровительный класс. Главное и самое важное отличие в обучении заключается в том, что в программе в два раза больше уроков физкультуры. Многие родители отмечают, что довольны результатами своих детей. Это подтвердили итоговые соревнования. Первоклассники состязались в легкоатлетическом многоборье. И сегодня на итоговом мероприятии все смогли увидеть, каких вершин за год сдобились ребята.


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Как отметила директор Белорусской олимпийской академии Наталья Апончук (она лично вручала награды юным спортсменам), на базе 56-й школы формируется ресурсный центр по олимпийскому образованию начальной школы. Практика создания подобных классов должна получить свое продолжение и в других средних образовательных учреждениях Беларуси.

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