Первый в Беларуси физкультурно-оздоровительный класс провел итоговые соревнования

К олимпийским вершинам с первого класса. Еще в начале учебного года на базе столичной средней школы №56 имени Василия Игнатенко был создан первый в республике физкультурно-оздоровительный класс. Главное и самое важное отличие в обучении заключается в том, что в программе в два раза больше уроков физкультуры. Многие родители отмечают, что довольны результатами своих детей. Это подтвердили итоговые соревнования. Первоклассники состязались в легкоатлетическом многоборье. И сегодня на итоговом мероприятии все смогли увидеть, каких вершин за год сдобились ребята.