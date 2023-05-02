3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Первый в Беларуси физкультурно-оздоровительный класс провел итоговые соревнования
К олимпийским вершинам с первого класса. Еще в начале учебного года на базе столичной средней школы №56 имени Василия Игнатенко был создан первый в республике физкультурно-оздоровительный класс. Главное и самое важное отличие в обучении заключается в том, что в программе в два раза больше уроков физкультуры. Многие родители отмечают, что довольны результатами своих детей. Это подтвердили итоговые соревнования. Первоклассники состязались в легкоатлетическом многоборье. И сегодня на итоговом мероприятии все смогли увидеть, каких вершин за год сдобились ребята.
Как отметила директор Белорусской олимпийской академии Наталья Апончук (она лично вручала награды юным спортсменам), на базе 56-й школы формируется ресурсный центр по олимпийскому образованию начальной школы. Практика создания подобных классов должна получить свое продолжение и в других средних образовательных учреждениях Беларуси.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Проект "Делай как надо" в действии: Марина Василевская встретилась со студентами гомельских вузов
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все