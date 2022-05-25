Первый в истории кубок Лиги конференций УЕФА оспорят "Рома" и "Фейеноорд"

Куда отправится первый в истории кубок Лиги конференций УЕФА - в Италию или Нидерланды? За главный трофей нового клубного турнира - третьего по значимости в Европе - поспорят "Рома" и "Фейеноорд". Решающий матч готовится принять Тирана - арена в Албании вмещает почти 22 тысячи зрителей. Так и не определились с фаворитом специалисты, лишь небольшое предпочтение они отдают римлянам Жозе Моуриньо. За историческим противостоянием наблюдаем на спортивном канале "Беларусь 5", в 21:50 в эфире появится сигнал из албанской столицы.