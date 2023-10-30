Первый женский чемпионат Беларуси по хоккею стартует на столичной "Олимпик-Арене"

Большой день для развития женского хоккея в стране. Этим вечером на столичной "Олимпик-Арене" пройдет стартовый матч первого чемпионата Беларуси для девушек. Для участия в Лиге организованы три команды. Коллективы сформированы по географическому принципу. К соревнованиям допустили хоккеисток не младше 12 лет. Создание Женской хоккейной лиги - это один из глобальных шагов концепции профильной федерации по развитию данной дисциплины.