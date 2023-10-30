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Первый женский чемпионат Беларуси по хоккею стартует на столичной "Олимпик-Арене"
Большой день для развития женского хоккея в стране. Этим вечером на столичной "Олимпик-Арене" пройдет стартовый матч первого чемпионата Беларуси для девушек. Для участия в Лиге организованы три команды. Коллективы сформированы по географическому принципу. К соревнованиям допустили хоккеисток не младше 12 лет. Создание Женской хоккейной лиги - это один из глобальных шагов концепции профильной федерации по развитию данной дисциплины.
Лидия Малявко,главный тренер женской сборной Беларуси по хоккею: Девчонки немного волнуются, специально проводим тренировку, рассказываем, кто на каких позициях будет играть. Большой шаг, что в нашей стране уже есть чемпионат. Это дает дополнительные мотивации и дальнейшее развитие.
Стартовый матч чемпионата Беларуси предстоит провести "Березине" и "Цитадели". В составе первой дружины хоккеистки из Витебской, Могилевской и Гомельской областей. Во второй - игроки Брестского, Гродненского и Минского регионов. Этим утром в Раубичах прошла контрольная тренировка. Кстати, сейчас в Мекке белорусского биатлона проходит кэмп всей женской сборной. Сам же поединок стартует в 19:30 на малой "Олимпик-Арене". Доступ на трибуны свободный с 19:00.
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