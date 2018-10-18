Песней для церемоний открытия и закрытия II Европейских игр стала композиция Winners

Стали известны итоги конкурса на создание песен для церемоний открытия и закрытия II Европейских игр. Лидером голосования жюри и телезрителей стала композиция Winners Леонида и Алексея Шириных.

Напомним, по итогам прослушивания в Белгосфилармонии в финале конкурса оказались 5 песен на тему единения народов, мирного спортивного соревнования и гостеприимства нашей страны. Свое мнение можно было выразить на официальном сайте Белтелерадиокомпании. Последнее слово в выборе музыкальной кульминации международного спортивного форума было за профессионалами. Экспертами выступили композитор и народный артист Беларуси Василий Раинчик, а также исполнители, представители Национального олимпийского комитета, Министерства культуры и спорта.