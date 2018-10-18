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Песней для церемоний открытия и закрытия II Европейских игр стала композиция Winners
Стали известны итоги конкурса на создание песен для церемоний открытия и закрытия II Европейских игр. Лидером голосования жюри и телезрителей стала композиция Winners Леонида и Алексея Шириных.
Напомним, по итогам прослушивания в Белгосфилармонии в финале конкурса оказались 5 песен на тему единения народов, мирного спортивного соревнования и гостеприимства нашей страны. Свое мнение можно было выразить на официальном сайте Белтелерадиокомпании. Последнее слово в выборе музыкальной кульминации международного спортивного форума было за профессионалами. Экспертами выступили композитор и народный артист Беларуси Василий Раинчик, а также исполнители, представители Национального олимпийского комитета, Министерства культуры и спорта.
До II Европейских игр остается 246 дней. В июне в Минск приедут более 4 тысяч спортсменов из 50 стран. В течение 10 дней спортсмены разыграют 200 комплектов медалей.