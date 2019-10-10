Знаменитый футбольный вратарь Петр Чех, который закончил в прошлом сезоне футбольную карьеру, пробует себя в хоккее. Амплуа то же - голкипер. Не поменялась и страна. Чех выступает в Англии в четвертой лиге за клуб "Гилфорд Феникс". Дебют может состояться уже в это воскресенье. Ранее футболист признавался, что всегда мечтал играть в хоккей, а попробовать игру номер один его убедил отец.