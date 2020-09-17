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Петр Качуро усилил тренерский штаб столичного "Энергетика-БГУ"
Петр Качуро усилил тренерский штаб столичного "Энергетика-БГУ", как сегодня сообщила пресс-служба команды. Легендарный в прошлом белорусский футболист на тренерской должности работал в минском "Динамо" и "Лиде", а также возглавлял таджикский "Хайр". Кроме того, Качуро входил в тренерский штаб гродненского "Немана" и "Березы-2010" и работал тренером-селекционером в Академии футбола АБФФ.
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