Петр Качуро усилил тренерский штаб столичного "Энергетика-БГУ", как сегодня сообщила пресс-служба команды. Легендарный в прошлом белорусский футболист на тренерской должности работал в минском "Динамо" и "Лиде", а также возглавлял таджикский "Хайр". Кроме того, Качуро входил в тренерский штаб гродненского "Немана" и "Березы-2010" и работал тренером-селекционером в Академии футбола АБФФ.