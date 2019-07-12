Пилот "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович выиграл шестой этап ралли-рейда "Шелковый путь"

Спецучасток протяженностью 408 км по широким дорогам в степи белорусский экипаж преодолел за 4 часа 23 минуты. В генеральной классификации команда Сергея Вязовича сохраняет первую строчку, имея преимущество над ближайшим преследователем в 16 минут.

