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Питание атлетов на II Европейских играх будут проверять на наличие допинга

II Европейские игры - без допинга! Питание атлетов будут регулярно проверять на наличие запрещенных в спорте веществ. Национальная антидопинговая лаборатория приступит к тестированию, когда сформируются запасы продуктов. Прежде всего обратят внимание на мясо и молочку. К контролю качества присоединятся и санитарные службы Минска. Они же проведут мониторинг радиационного фона, воды и атмосферного воздуха.

Санитарные службы следят и за состоянием минских гостиниц. Один из мониторингов проведут прямо перед стартом Европейских игр.

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