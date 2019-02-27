Питание атлетов на II Европейских играх будут проверять на наличие допинга

II Европейские игры - без допинга! Питание атлетов будут регулярно проверять на наличие запрещенных в спорте веществ. Национальная антидопинговая лаборатория приступит к тестированию, когда сформируются запасы продуктов. Прежде всего обратят внимание на мясо и молочку. К контролю качества присоединятся и санитарные службы Минска. Они же проведут мониторинг радиационного фона, воды и атмосферного воздуха.