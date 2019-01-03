"Пингвины" унижают "рейнджеров". В очередном матче Национальной хоккейной лиги "Питтсбург" на выезде громит "Нью-Йорк Рейнджерс" - 7:2. Лидеры "пингвинз" - Сидни Кросби и Евгений Малкин - не забыли забросить по шайбе. В таблице Восточной конференции их команда четвертая.