Пиво Месси добралось до Гутора

Личный подарок от одного из лучших футболистов всех времен - Лионеля Месси - настиг своего адресата. Александр Гутор, вратарь солигорского "Шахтера", получил пиво от нападающего "Барселоны". Напомним, что ранее Месси побил рекорд Пеле за один клуб. В активе знаменитого бразильца 643 гола за "Сантос", у Лео в декабре стало 644.