"Пламя мира" все ближе к финальному пункту назначения - стадиону "Динамо". Огонь II Европейских игр завершает свой путь по Могилевской области, дальше курс на Гомельский регион. Где сегодня встречали пламенную эстафету - увидел Александр Лучонок.



Зефирная столица Беларуси сегодня встречала "Пламя мира" по-настоящему сладко. С изысканным вкусом огонь пронесли по цехам старейшего предприятия - производителя кондитерских изделий.



Здесь эстафету принял тот, кто долгое время придерживался строгой диеты. Залог успешной карьеры и хорошей спортивной формы в правильном питании, но сегодня, рассказывает чемпион мира по гиревому спорту Сергей Новиков, побаловать себя смог не только приятным моментом.







Дальше с мгновенной скоростью символический огонь проследовал в сторону предприятия по выпуску шин. Вообще это крупнейший подобный завод в стране. Стремительными темпами здесь развивается и производство - изготавливается более 300 видов изделий для легковых, грузовых машин и даже для автовеликанов. Колесит под маркой "Сделано в Бобруйске" и электротранспорт. Здесь символ II Европейских игр пронесли сотрудники предприятия Валерий Соловянчик и Василий Короткин.



Далее дорога пламени взяла уже сельскохозяйственный курс. На одном из самых крупных белорусских СПК огонь встретили свежеиспеченным хлебом. Последним факелоносцем в Могилевской области стал Вячеслав Хоронеко. Кому как не ему знать все о магии цифры один. Рекордсмен в произвольном подъеме гирь сегодня замахнулся не только на рекордную дистанцию в высоту, но и поборол собственный страх.







Сельхозкомплекс стал финальной точкой путешествия огня по Могилевской области.Вот такими пламенными словами сегодня проводили символический огонь в Гомельский регион. Там его первым встретит областной центр. Торжественная церемония пройдет возле Ледового дворца. Факелоносцы посетят кондитерскую фабрику, государственный цирк, поднимутся и на смотровую башню дворцово-паркового ансамбля. Кстати, саму Гомельскую область на топ-турнире представят 35 атлетов.



