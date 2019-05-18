"Пламя мира" II Европейских игр сегодня прибудет в Гродно

Этот регион второй на пути эстафеты. Накануне завершился брестский областной этап. Факел пронесли по улицам Барановичей, заглянули в Музей железнодорожной техники, авиаремонтный завод и университет. Последним пунктом на Брестчине стал живописный городок Коссово. Здесь факелоносцы пробежали по территории музея - усадьбы Тадеуша Костюшко и заглянули во дворец Пусловских. В Гродненской области символический огонь ждут на крупных предприятиях, в Каложской церкви и на центральных улицах города.

