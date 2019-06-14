"Пламя мира" постепенно приближается к столице

"Пламя мира" путешествует по Минской области и постепенно приближается к столице II Европейских игр. Начал марафон Солигорск, затем эстафету подхватили Несвиж, Борисов и Жодино, а сегодня факелоносцы пожаловали в индустриальный парк "Великий камень". За последнее время здесь вырос настоящий инновационный мегаполис, по его улицам и пронесли "Пламя мира". От Минского до Пекинского проспекта колонну факелоносцев возглавил ректор БНТУ. Студенты этого учебного заведения во время II Европейских игр выступят не только в роли волонтеров, но и выйдут на старты в составе национальных сборных. А буквально час назад участники эстафеты побывали на памятном для белорусов месте - мемориальном комплексе "Хатынь". Лучи спортивного огня и огня памяти слились в единое "Пламя мира".