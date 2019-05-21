"Пламя мира" прибыло в Мирский замок

Мирский замок - одно из самых древних сооружений страны. Был возведен он еще в XVI столетии местным магнатом Юрием Ильиничем. Пламя пронесли по самым красивым местам архитектурного памятника: через резиденцию, парк, пруд и возле часовни-усыпальницы. В роли факелоносцев традиционно спортсмены, политики, артисты и журналисты. Так, огонь ІІ Европейских игр сегодня зажгли заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Беларуси Фиона Гибб. В торжественной обстановке пламя в замок пронес Анатолий Котов - директор фонда дирекции ІІ Европейских игр.



Уже сегодня эстафета возьмет курс на Новогрудок. Там ее встретят на главных улицах города, также факелоносцы посетят Замковую гору и предприятие по производству газовой аппаратуры. К слову, именно там и создали главный атрибут эстафеты.



