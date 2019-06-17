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"Пламя мира" прибывает в Минск. Торжественная церемония встречи эстафеты огня на "Беларусь 5"

"Пламя мира" сегодня прибывает в Минск! Эстафета огня на финишной прямой.

Символ ІІ Европейских игр, зажженный в Риме, уже побывал во всех областях Беларуси. На очереди - столица. По этому случаю на площади Государственного флага пройдет торжественная церемония встречи эстафеты огня.

В постановке будет задействовано около двух тысяч человек. Это атлеты, которые представят нашу страну, олимпийские чемпионы разных лет и звезды эстрады.

Артисты проводят финальные репетиции церемонии.

Начало церемонии встречи "Пламени мира" сегодня в 21:00. Не пропустите в "Панораме" прямое включение с площади Государственного флага. А телеканал "Беларусь 5" будет транслировать всю церемонию в прямом эфире. Телеверсию покажет "Беларусь 24" завтра в 15:30, повтор - в ночном эфире спутникового телеканала.

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