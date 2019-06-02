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"Пламя мира" продолжает путешествие по Беларуси

"Пламя мира" все ближе к столице II Европейских игр. Главное спортивное событие года стартует на олимпийском стадионе "Динамо" уже через 19 дней. А пока факел соревнований продолжает свое путешествие по Беларуси. На этой неделе эстафету огня подхватила Могилевская область, передавала Витебская, где последняя остановка была в Орше. Из областного центра факелоносцы отправились в Шклов и агрогородок Александрию, затем в Горки. И вот сегодняогонь добрался до Славгородского района. "Пламя мира" побывало на гидрологическом памятнике республиканского значения "Голубая криница", мемориале воинской славы "Лудчицкая высота" и Чигиринском водохранилище. А чуть раньше в агрогородке Александрия огонь пронесли по центральной улице и доставили в школу, в которой учился Президент Беларуси Александр Лукашенко. Символично, что факелоносцами стали люди, которые работают рядом с Главой государства, именитые спортсмены и те, кто принимает непосредственное участие в организации II Европейских игр: глава Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин, звездный посол II Европейских игр "Мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич, а также призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Ксения Санкович.

Финальными пунктами в маршруте эстафеты по Могилевской области станут Бобруйск и Бобруйский район

Оттуда "Пламя мира" отправится в Гомельскую область. Здесь его ждут 5 июня. 11 числа эстафету подхватит Минская область, в столицу факел прибудет 17-го. Всего же с момента зажжения в Риме огонь преодолеет до стадиона "Динамо" 7 700 километров.

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