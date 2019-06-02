"Пламя мира" продолжает путешествие по Беларуси

Оттуда "Пламя мира" отправится в Гомельскую область. Здесь его ждут 5 июня. 11 числа эстафету подхватит Минская область, в столицу факел прибудет 17-го. Всего же с момента зажжения в Риме огонь преодолеет до стадиона "Динамо" 7 700 километров.