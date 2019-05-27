"Пламя мира" продолжает путешествие по северному региону страны

Сегодня главный символ ІІ Европейских игр прибудет в Глубокский район.



Факелоносцев будут встречать в деревне Мосар. Здесь располагается красивейший дендрологический комплекс Витебской области. На открытой площадке пройдет концерт, ярмарка и этнодискотека. Одной из точек маршрута станет посещение предприятия по переработке молока. Также местных жителей пригласят на фестиваль дворового футбола.