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"Пламя мира" продолжает свой путь к главной арене II Европейских игр

Эстафета "Пламя мира" продолжает свой путь к главной арене ІІ Европейских игр - чаше стадиона "Динамо", где и будет зажжен огонь форума.

На уходящей неделе факел побывал в знаковых местах Волковыска, все в том же Мирском замке, Новогрудке, где, кстати, факел и произвели, заглянул огонь Игр в Лиду, Островец, Сморгонь, Витебск, древний Полоцк и самый молодой город Беларуси - Новополоцк. Впереди встреча огня в Могилевской области. А к почетной миссии присоединился и паралимпиец Алексей Талай.

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