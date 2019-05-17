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"Пламя мира" пронесли по улицам Барановичей
Эстафета "Пламени мира" продолжает путешествие по стране. Сегодня символический огонь пронесли по улицам Барановичей. Его встретили ярким флешмобом на главной площади. Этим событием местные жители начинают отмечать день города. Первой факел ІІ Европейских игр пронесла Юлия Хитрая, мастер спорта по плаванию и участница двух олимпиад. В маршруте - авиаремонтный завод, университет и Музей железнодорожной техники. Здесь "Пламя мира" доверили Даниэлю Ястремскому, нашему представителю на детском "Евровидении". Эстафета "Пламени мира" продолжится сегодня в Коссово. Там ее встретят во Дворце Пусловских.
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