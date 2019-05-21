"Пламя мира" сегодня доставят в Мирский замок

В Гродненской области продолжается эстафета "Пламени мира". Вчера ее участники побывали в Волковысском районе, где посетили одно из крупнейших молочных предприятий.



На всем пути следования факелоносцев встречали сотни горожан. Затем огонь поднялся на Замковую гору. По легенде, именно здесь в Средневековье стоял замок. Это место считается самой высокой точкой Волковыска.



А уже сегодня главный символ ІІ Европейских игр доставят в Мирский замок. А далее он проследует в Новогрудок.