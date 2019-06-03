"Пламя мира" сегодня прибыло в Бобруйск. Множество ярких снимков удалось сделать и жителям Могилевского региона. По знаковым местам прошел огонь ІІ Европейских игр.Участники эстафеты уже преодолели большую часть пути.



Где сегодня встречали “Пламя мира” - знает Александр Лучонок.



Дореволюционная архитектура начала прошлого столетия, мемориалы и старинные храмы. Аутентичность города на Березине сегодня придала особенный лоск пламенному маршруту. Прямо за моей спиной одна из главных достопримечательностей - Бобруйская крепость. Ей больше 200 лет. Во время войны 1812 года цитадель смогла выдержать 2-месячную осаду войск Наполеона. Использовали ее по назначению и во время Великой Отечественной. Время сооружение все-таки не пощадило. Сейчас это сплошные руины. Но вернуть цитадели первозданный облик уже планируется. В первую очередь, восстановят смотровой мост и минские ворота.





За масштабным забегом через исторический центр города сегодня наблюдали несколько сотен человек. Для жителей Бобруйска это уникальная возможность стать частью масштабного праздника, впрочем, как и для факелоносцев. Первым символический огонь зажег Руслан Алехно. Именно здесь лауреат песни года начинал свой творческий путь. Этот яркий момент, говорит, как в той самой песне – необыкновенный.



Эстафета пламени традиционно объединила артистов, политиков и спортсменов, которых так или иначе связывает малая родина, возле училища, которое стало для них отправной точкой на вершину олимпийского пьедестала. Огонь ІІ Европейских игр пронесли Александр и Андрей Богдановичи. Передача эстафеты прошла в прямом смысле по-семейному. Но под чутким контролем хранителей огня.



Далее путь огня устремился по главным улицам города. Факелоносцы промчали мимо памятника герою "Золотого теленка" Шуре Балаганову, возле драматического театра и, конечно же, одного из главных символов Бобруйска.