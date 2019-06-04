До церемонии зажжения огня форума остается 17 дней. “Пламя мира” сегодня встречали в Бобруйском районе. Участники эстафеты посетили завод по выпуску автомобильных шин.



По родным цехам огонь ІІ Европейских игр пронесли самые спортивные сотрудники предприятия Валерий Соловянчик и Василий Короткин.



