"Пламя мира" сегодня встречали в Несвиже

И совсем скоро вся страна будет жить атмосферой большого спортивного праздника. Европейские игры все ближе, через несколько дней "Пламя мира" доберется до финальной точки - стадиона "Динамо". А пока огонь встречали в Несвиже.

О событии, которое объединяет, Александра Кавелич. Буквально с каждой минутой огонь II Европейских игр приближается к эпицентру мультиспортивного форума. Сегодня эстафету "Пламя мира" подхватил Несвиж. На пути факелоносцев как никогда много достопримечательностей с многовековой историей. Так, спортивное путешествие начинается у городской ратуши - старейшей из сохранившихся в Беларуси. Из калийных шахт и терриконов Солигорска - в одну из главных туристических локаций региона. В это утро на улицах Несвижа особенно многолюдно. Команду факелоносцев на протяжении всего маршрута тепло встречают местные жители. От центральной площади к Слуцкой браме (еще один памятник архитектуры). Для Татьяны Терпицкой маршрут привычный. Именно в Несвиже чемпионка мира по армрестлингу начинала путь к большим победам. А теперь заряжает спортивным азартом и своих учеников.



Среди факелоносцев и призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Михаил Семенов

К слову, в атмосферу Европейских игр он впервые окунулся еще 4 года назад. В месте, где несколько столетий тому жили представители знатного рода Радзивиллов, и эстафету пламени II Европейских игр встречают по-королевски. Часть пути факелоносцы преодолели в карете.





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