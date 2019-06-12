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"Пламя мира" сегодня встречали в Несвиже
И совсем скоро вся страна будет жить атмосферой большого спортивного праздника. Европейские игры все ближе, через несколько дней "Пламя мира" доберется до финальной точки - стадиона "Динамо". А пока огонь встречали в Несвиже.
О событии, которое объединяет, Александра Кавелич. Буквально с каждой минутой огонь II Европейских игр приближается к эпицентру мультиспортивного форума. Сегодня эстафету "Пламя мира" подхватил Несвиж. На пути факелоносцев как никогда много достопримечательностей с многовековой историей. Так, спортивное путешествие начинается у городской ратуши - старейшей из сохранившихся в Беларуси. Из калийных шахт и терриконов Солигорска - в одну из главных туристических локаций региона. В это утро на улицах Несвижа особенно многолюдно. Команду факелоносцев на протяжении всего маршрута тепло встречают местные жители. От центральной площади к Слуцкой браме (еще один памятник архитектуры). Для Татьяны Терпицкой маршрут привычный. Именно в Несвиже чемпионка мира по армрестлингу начинала путь к большим победам. А теперь заряжает спортивным азартом и своих учеников.
Среди факелоносцев и призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Михаил Семенов
К слову, в атмосферу Европейских игр он впервые окунулся еще 4 года назад. В месте, где несколько столетий тому жили представители знатного рода Радзивиллов, и эстафету пламени II Европейских игр встречают по-королевски. Часть пути факелоносцы преодолели в карете.
Главная точка маршрута - Несвижский замок
Когда-то тут проводили пышные балы, гости подхватывали ритмы полонеза и кружились в вальсе, но сегодня, пожалуй, впервые дворцово-парковый комплекс принимает именно спортивный праздник. Здесь гостей встречали сами знаменитые князья. Во время экскурсии огонь Европейских игр пронесли по залам величественного дворца. Вновь факелы зажгут завтра. На карте эстафеты "Пламя мира" появятся новые города: Жодино и Борисов.
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