"Пламя мира" сегодня завершило свой маршрут

Огонь запечатали в лампаду, чтобы завтра, в день открытия Игр, он с новой силой вспыхнул в чаше на стадионе "Динамо". Всего же к эстафете огня по Беларуси прикоснулись 450 факелоносцев, за плечами которых более 8 тысяч километров пути. Сегодняшний день в маршруте оказался самым живописным - Ботанический сад, Театр оперы и балета, парк Победы.



