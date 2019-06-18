Минск встречает "Пламя мира"! Сегодня огонь ІІ Европейских игр начал свое путешествие от Национальной библиотеки Беларуси. Факелоносцы, среди которых спортсмены-олимпийцы, артисты эстрады, культурные деятели, пронесли "Пламя мира" по главному проспекту столицы - Независимости, до Октябрьской площади. За эстафетой с самого утра следит наш корреспондент Юлия Токарь, эмоции участников - в ее репортаже.



Пламя, которое вдохновляет тысячи сердец биться в унисон, - сегодня в Минске. У Национальной библиотеки развернулся большой праздникпо поводу старта эстафеты ІІ Европейских игр. Охранников огня и факелоносцев встречали вокалисты, артисты Большого театра и юные балерины. Зрелищный перформанс стал прелюдией к зажиганию факела в руках олимпийской чемпионки по биатлону Надежды Скардино.



И сразу эстафету на проспекте Независимости подхватывает певец Дмитрий Колдун, а за ним - олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова. На дистанцию вышел и исполнительный директор ІІ Европейских игр Саймон Клегг.



Вот так постепенно "Пламя мира" своей энергией наполняет главные улицы Минска. Сами жители с готовностью делятся эмоциями и с нетерпением ждут старт континентальных игр.



Кто-то успевает сделать памятное фото с легендами спорта - олимпийскую чемпионку 1972 года по гимнастике Антонину Кошель не отпускали еще долго. А кто-то впервые увидел настоящего космонавта. Олег Новицкий также среди факелоносцев.



Сегодня на несколько часов проспект Независимости стал пешеходным. По нему курсирует "Пламя мира". Спортсмены и артисты мирового уровня передают огонь побед из рук в руки, зажигая.



Финиш - на Октябрьской площади. А затем "Пламя мира" ждем на Макаенка, 9. К эстафете присоединятся ведущие Белтелерадиокомпании. Факел окажется и в самой большой телестудии.