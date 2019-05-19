"Пламя мира" в Беларуси

Чуть больше месяца остается до II Европейских игр. И главный символ - огонь игр - уже неделю путешествует по Беларуси!



"Пламя мира" успело побывать в Бресте, в Каменецкой башне, Беловежской пуще, на болотах Полесья и гранитных карьерах. Даже в уникальном Коссовском замке. Пламя провезли на байдарке и пароходе, на бричке и верхом на лошади!



Среди тех, кому досталась почетная миссия факелоносца, и наши коллеги. Например, Светлана Панкратова с факелом встретила живописный рассвет на реке Пина.



Далее огонь отправился в Гродненский регион. После Каложской церкви "Пламя мира" отправили в водное путешествие по Августовскому каналу. Всего огонь II Европейских игр преодолеет 8 тысяч километров!