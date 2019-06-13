"Пламя мира" в Жодино. Факелоносцев прокатили на самосвале БелАЗ

Эстафета "Пламя мира" все ближе к столице. Сегодня третий день маршрута по Минской области.



С самого утра огонь побывал на поле "Борисов-Арены". Его пронесли знаменитые футболисты: Алексей Бага, Андрей Хачатурян, а также Александр Глеб. К ним присоединился и уроженец Борисова, шоумен Вадим Галыгин. Именитые спортсмены провели мастер-класс для начинающих футболистов.



Затем эстафета продолжилась в Жодино на БелАЗе. Факелоносцев взяли на борт самые большие карьерные самосвалы, среди которых и 450-тонник. Это один из самых зрелищных моментов путешествия огня.



Среди факелоносцев и олимпийский чемпион по гребле на байдарках 2008 года в Пекине Алексей Абалмасов. Он замыкал эстафету по территории машиностроительного гиганта.



И буквально в эти минуты факелоносцы вместе с символом II Европейских игр приближаются к заводу "БелДжи". Здесь они проведут тест-драйв новых моделей авто.