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"Пламя мира" в Жодино. Факелоносцев прокатили на самосвале БелАЗ
Эстафета "Пламя мира" все ближе к столице. Сегодня третий день маршрута по Минской области.
С самого утра огонь побывал на поле "Борисов-Арены". Его пронесли знаменитые футболисты: Алексей Бага, Андрей Хачатурян, а также Александр Глеб. К ним присоединился и уроженец Борисова, шоумен Вадим Галыгин. Именитые спортсмены провели мастер-класс для начинающих футболистов.
Затем эстафета продолжилась в Жодино на БелАЗе. Факелоносцев взяли на борт самые большие карьерные самосвалы, среди которых и 450-тонник. Это один из самых зрелищных моментов путешествия огня.
Среди факелоносцев и олимпийский чемпион по гребле на байдарках 2008 года в Пекине Алексей Абалмасов. Он замыкал эстафету по территории машиностроительного гиганта.
И буквально в эти минуты факелоносцы вместе с символом II Европейских игр приближаются к заводу "БелДжи". Здесь они проведут тест-драйв новых моделей авто.
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