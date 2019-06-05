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"Пламя мира" встречает Гомель

"Пламя мира" продолжает путешествие по регионам Беларуси. Сегодня эстафету принимает Гомель. Символический огонь встретят возле Ледового дворца. Факелоносцы посетят кондитерскую фабрику, государственный цирк, поднимутся и на смотровую башню дворцово-паркового ансамбля. В Гомеле "Пламя мира" пробудет два дня.


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В город на реке Сож символический огонь прибыл из Бобруйска. Участники эстафеты посетили старейшую фабрику по производству кондитерских изделий, завод по изготовлению автомобильных шин и сельскохозяйственный комплекс.

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