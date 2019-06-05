"Пламя мира" встречает Гомель

"Пламя мира" продолжает путешествие по регионам Беларуси. Сегодня эстафету принимает Гомель. Символический огонь встретят возле Ледового дворца. Факелоносцы посетят кондитерскую фабрику, государственный цирк, поднимутся и на смотровую башню дворцово-паркового ансамбля. В Гомеле "Пламя мира" пробудет два дня.

